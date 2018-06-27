المعسكران الحاكم والمعارض يبدآن في تكوين اللجان البرلمانية الدائمة

اجتمع زعماء التكتلات البرلمانية من المعسكرين الحاكم والمعارض بعد ظهر اليوم من أجل بدء تطبيع أعمال البرلمان التي ظلت معلقة على مدار شهر تقريبا.

وتكمن نقاط الجدل بينهم في انتخاب فريق رئيس البرلمان الذي سيترأس النصف الثاني من الدورة البرلمانية العشرين، وتوزيع رؤساء اللجان الدائمة الثماني عشرة، حيث يصر الحزب الديمقراطي الحاكم على أنه جرت العادة على أن يتولي الحزب الحاكم منصب رئيس البرلمان، وقد انتخب النائب "مون هي سانغ" مرشحا للمنصب.

ومن جانبه يسعى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى ربط مسألة تكوين فريق رئيس البرلمان بمسألة توزيع رؤساء اللجان الدائمة.

وتشمل الخلافات بين الجانبين أيضا الخلاف حول الجهة التي ستتولى مناصب نواب رئيس البرلمان.

كما أن هناك صراعات شديدة بين الأحزاب المختلفة حول توزيع رؤساء اللجان الدائمة الرئيسية، بما فيها لجنة الإدارة ولجنة القانون والقضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يصر حزب الديمقراطية والسلام المعارض على ضرورة إجراء مفاوضات على أساس النظام متعدد الأحزاب، بينما يطالب حزب العدالة بمنصب ريس لجنة البيئة والعمل.

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