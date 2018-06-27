بدء أعمال فريق التحقيقات في فضيحة تزوير الآراء عبر الإنترنت

بدأت اليوم رسميا أعمال فريق خاص بقيادة المحقق "هو إيك بوم"، للتحقيق في فضيحة " تزوير الآراء عبر الإنترنت".

تجدر الإشارة إلى أن المدعي الخاص "هو" تم تعيينه يوم 7 من هذا الشهر لقيادة الفريق، ومن ثم اختار مساعديه وأعضاء الفريق من المحققين، وظل الفريق يراجع سجلات التحقيقات ذات الصلة خلال الـ20 يوما الماضية.

وينوي الفريق تركيز تحقيقاته على حقيقة أعمال التزوير غير القانونية للآراء عبر الإنترنت والتي قام بها المدون المعروف باسم "دروكينغ" وتتبع أمواله غير القانونية.

كما سيحقق الفريق فيما إذا كان المحافظ المنتخب لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ "كيم كيونغ سو" متورطا في أعمال التزوير.

ومن المتوقع أن يحقق الفريق في إجراء تبادلات مالية مقابل القيام بأنشطة تزوير الآراء.

وقد سبق للمحافظ المنتخب "كيم" أن خضع لتحقيقات الشرطة التي انتهت دون التوصل إلى ثبوت أي اتهام.

ويتوقع أيضا أن تشمل أعمال الفريق الذي اتخذ من منطقة "كانغ نام" مقرا له، مراجعة سجلات التحقيقات المقدمة من قبل النيابة العامة والشرطة.

وتبلغ سجلات التحقيقات التي يجب على الفريق مراجعتها 47 ألف صفحة و6 آلاف و699 مقطع فيديو، تبلغ مدتها ساعتين.

وتبلغ فترة عمل فريق المدعي الخاص 60 يوما، اي أنها ستنتهي يوم 5 من أغسطس، لكنها قابلة للتمديد مرة واحدة بـ30 يوما على الأكثر.

[Photo : YONHAP News]