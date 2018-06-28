توافق المعسكرين الحاكم والمعارض على تطبيع أعمال البرلمان بسرعة

عقد المعسكران الحاكم والمعارض اجتماعا أمس لأول مرة منذ شهر، حيث بدآ في مناقشة مسألة تطبيع أعمال البرلمان التي ظلت عالقة مؤخرا.

وفي الاجتماع المغلق الذي شارك فيه زعماء التكتلات البرلمانية من المعسكرين الحاكم والمعارض واستمر لمدة ساعة، اتفق الجانبان على تطبيع أعمال البرلمان في أقرب وقت ممكن.

وقبل الاجتماع قال "هونغ يونغ بيو" زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم إنه إذا تم اتباع القواعد والأعراف المحددة، فلن تستغرق المناقشات وقتا طويلا، بينما طالب "كيم سونغ تيه" زعيم التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، الحزب الحاكم بتقديم تنازل كبير من أجل تحقيق الانضباط والتوازن على نحو صحيح.

وتعتبر مسألة تكوين اللجان الدائمة في النصف الثاني من الدورة البرلمانية العشرين أبرز نقاط الجدل بين الجانبين، ولكن لم تتم مناقشتها في الاجتماع حيث قرر زعماء التكتلات البرلمانية أن يقوم نوابهم بإجراء مباحثات عمل حول انتخاب فريق رئيس البرلمان وتوزيع رؤساء اللجان الدائمة الثماني عشرة بدءا من اليوم.

ومن المتوقع أن تواجه تلك المباحثات صعوبات كبيرة نتيجة للاختلافات في المواقف بين المعسكرين الحاكم والمعارض، حيث يصر الحزب الحاكم على الالتزام بالعادة القائمة المتمثلة في أن يتولي الحزب الحاكم منصب رئيس البرلمان، وقال إنه انتخب النائب "مون هي سانغ" مرشحا للمنصب.

ومن جانبه يسعى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى ربط مسألة تكوين فريق رئيس البرلمان بمسألة توزيع رؤساء اللجان الدائمة.





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