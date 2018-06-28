انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الكورية الأمريكية

اختتمت الجولة الرابعة من المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول إبرام الاتفاقية الخاصة العاشرة لتقاسم تكاليف الدفاع بين الجانبين، والتي عقدت في الأكاديمية الوطنية في سيول على مدار يومين، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقاط الجدل الرئيسية.

ولم يتمكن الوفدان الكوري والأمريكي برئاسة "جانغ وان سام" و"تيموسي بيتش" من الاتفاق حول مسألة تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية في كوريا خلال العام القادم وما بعده، وقررا استئناف المفاوضات الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة من المفاوضات تجيء لأول مرة بعد انعقاد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية يوم 12 من شهر يونيو الماضي واتخاذ قرار بتأجيل التدريبات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية.

وقد تبادل الطرفان الآراء حول مسألة تحمل تكاليف نشر الأسلحة الإستراتيجية في شبه الجزيرةالكورية بناء على طلب الجانب الأمريكي، ومسألة تغيير أسلوب تحمل التكاليف تركيزا على تقديم السلع بناء على طلب الجانب الكوري.

وقال مسؤول في الحكومة الكورية إن المفاوضات شهدت مناقشات جدية، وقد اتفق الجانبان على إجراء المزيد من المناقشات في الجولة القادمة، وأكد أن الجهود ستستمر لتضييق الفجوة في الرأي خلال المستقبل أيضا.

ويذكر أن الجانب الكوري يتحمل حاليا 960 مليارا و200 مليون وون من بين تكاليف نشر القوات الأمريكية في كوريا، ويتم إنفاقها في تكاليف العمالة الكورية وتكاليف مختلف الإنشاءات في القواعد العسكرية الأمريكية وتكاليف دعم المعدات العسكرية.

وقد أبرم الطرفان من قبل 9 اتفاقيات لهذا الغرض، بدءا من الاتفاقية الأولى في عام 1991. وستنتهي صلاحية الاتفاقية التاسعة التي أُبرمت في عام 2014، يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، ومن ثم يتوجب عليهما التوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن التكاليف الخاصة بعام 2019 وما بعده.

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