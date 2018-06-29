رئيس الديوان الرئاسي ووزير الدولة الإماراتي يناقشان التعاون الثنائي

أكتب :

2018-06-29 11:32:27

تحديث :

2018-06-29 15:57:40

رئيس الديوان الرئاسي ووزير الدولة الإماراتي يناقشان التعاون الثنائي

التقى رئيس الديوان الرئاسي ليم جونغ سوك ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.
وخلال الاجتماع الذي استمر لمدة 50 دقيقة في مكتب الرئاسة في سيول، أمس الخميس، تبادل الطرفان الآراء حول التدابير العملية، لتطوير التعاون الثنائي.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق خاص على العمل معًا لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.
كما التقت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا، مع الوزير الإماراتي أول أمس الأربعاء، ودعت إلى دعم توسع الشركات الكورية في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في الإمارات.
ومن المقرر أن تزور كانغ الإمارات في أوائل الأسبوع المقبل، للاجتماع الوزاري الاستراتيجي الثالث مع نظيرها الإماراتي.

[Photo : KBS WORLD Radio]

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