الجيش الكوري يوفر نظام الخدمة البديلة لشهود يَهْوَه

قالت وزارة الدفاع الكورية إنها ستقوم في أسرع وقت ممكن بتوفير نظام للخدمة البديلة لطائفة "شهود يَهْوَه" المسيحية.

وقد قضت المحكمة الدستورية في حكمها أمس الخميس بأن القانون الذي ينص على معاقبة "شهود يَهْوَه" الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأنها تتعارض مع قناعتهم الدينية، هو دستوري، لكنها دعت في الوقت نفسه الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع نظام خاص بأداء الخدمة البديلة للخدمة العسكرية حتى نهاية العام القادم.

وكانت وزارة الدفاع قد وضعت خطة خاصة بالخدمة البديلة لشهود يَهْوَه في عام 2007، وشملت الخطة أداء الخدمة البديلة في المستشفيات الخاصة، بما في ذلك مستشفيات إعادة التأهيل والأمراض النفسية، بالإضافة إلى دور رعاية المسنين.

وقضت المحكمة الدستورية بأن تكون مدة الخدمة البديلة ضعف مدة الخدمة العسكرية العادية وبشرط أن يقيم مؤدي هذه الخدمة في المنشأة ذات الصلة.

كما قضت باتخاذ تدابير صارمة بشأن اختيار مؤدي الخدمة البلدية للتأكد من مدى جديته في اعتناق مذهب شهود يَهْوَه.

[Photo : KBS News]