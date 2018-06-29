وزيرة الخارجية الكورية تجرى مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي

أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" الذي تبين أنه سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية الأسبوع المقبل.

وقدمت الوزيرة الكورية "كانغ" شرحا للوزير الأمريكي "بومبيو" حول نتائج محادثات القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية وروسيا، والتطورات التي حدثت في العلاقات بين الكوريتين.

ومن جانبه، قدم الوزير الأمريكي "بومبيو" شرحا لنظيرته الكورية حول خطط الولايات المتحدة للمفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وناقش الوزيران الاستراتيجية التفصيلية لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات في محادثات القمة بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتقاسما الآراء على أن الوقت الراهن يعد فترة مهمة لتنفيذ نزع السلاح النووي.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية قد ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يخطط لزيارة كوريا الشمالية في الأسبوع المقبل لمناقشة خططها لنزع السلاح النووي.

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