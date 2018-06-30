بكين تقترح تخفيف العقوبات المفروضة على الشمال

قالت بكين إنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تعلِّق أو ترفع عقوباتها على كوريا الشمالية، إذا قام النظام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإخلاص.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ موقف الصين في مؤتمر صحفي دوري أمس الجمعة، عندما سُئل عما إذا كانت الصين وروسيا قد تقدمتا بمشروع بيان يطالب الأمم المتحدة بتخفيف العقوبات.

وقال إن الصين تؤكد أن قرارات مجلس الأمن بشأن الشمال يجب أن تُنَفَّذ بدقة وعلى جميع الأعضاء.

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن تنص على إمكانية تعديل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، اعتمادًا على تنفيذ بيونغ يانغ للقرارات، مع وجود التعليق أو الإلغاء ضمن التعديلات الممكنة.

وأوضح المتحدث أن الصين لا ترى أن العقوبات هي الهدف، كما يجب على مجلس الأمن الدولي أن يدعم ويتعاون بشأن الحوار الدبلوماسي وجهود نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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