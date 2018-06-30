NBC : ارتفاع إنتاج كوريا الشمالية من وقود الأسلحة النووية

أكتب :

2018-06-30 15:04:23

تحديث :

2018-06-30 15:04:23

NBC : ارتفاع إنتاج كوريا الشمالية من وقود الأسلحة النووية

جاء في تقرير لقناة NBC أن كوريا الشمالية زادت من إنتاجها من وقود الأسلحة النووية في مواقع سرية متعددة في الأشهر الأخيرة.
ونقلت الإذاعة الأمريكية عن وكالات الاستخبارات الأمريكية يوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد يحاول إخفاء تلك المنشآت بينما يسعى للحصول على مزيد من التنازلات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
وأوضحت القناة أن تقييم الاستخبارات يتعارض على ما يبدو مع المشاعر التي عبر عنها دونالد ترامب، في إشارة إلى تغريداته عبر تويتر التي قال فيها أنه لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية بعد قمة 12 يونيو مع كيم.
لم يرد البيت الأبيض على الفور على التقرير الإخباري.

[Photo : KBS News]

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