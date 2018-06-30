بومبيو يدعو الصين إلى تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية بالكامل

دعا وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الصين إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بشكل كامل.

في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" يوم الخميس، أعاد بومبيو التأكيد على هدف نزع السلاح النووي الكامل بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مقال لها إن وزير الخارجية شدد خلال المكالمة الهاتفية على "الأهمي المستمرة للتطبيق الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بكوريا الشمالية، خاصة وأنها تتعلق بالصادرات غير المشروعة من الفحم إلى الشمال والواردات من النفط المكرر من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ما يعد أمرا محظورا بقرار من الأمم المتحدة".

كما أشار بومبيو إلى أن كوريا الشمالية لديها "مستقبل مشرق" إذا كانت خالية من الأسلحة النووية.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تطبيق العقوبات الحالية لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة لإدارة ترامب. وأضاف أن الصين قد خففت على ما يبدو العقوبات عبر حدودها مع كوريا الشمالية في غضون الستة أو 12 شهرا الماضية.



[Photo : KBS News]