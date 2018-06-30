بومبيو وكانغ يتفقان على مواصلة الضغط حتى نزع السلاح النووي الكوري الشمالي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" تحدث مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا" هاتفيا وناقش معها الخطوات التالية بشأن التعامل مع كوريا الشمالية في أعقاب قمة سنغافورة التاريخية.

وقالت المتحدثة "هيثر نويرت" إن الوزيرين تحادثا عبر الهاتف يوم الخميس واتفقا على أن "الضغوط يجب أن تستمر حتى يتم نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية".

وأوضحت المتحدثة أن بومبيو وكانغ اكدا ايضا على قوة التحالف الثنائي وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق.

وزارة الخارجية في سيول كانت قد قالت في وقت سابق إن المسؤولين قاما بتنسيق استراتيجيات نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية خلال محادثاتهما الهاتفية.

وأوضحت الوزارة أنهما ناقشا أيضا الاستراتيجيات الملموسة لتنفيذ الاتفاقات التي خرجت بها قمة أبريل بين الكوريتين وقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر.



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