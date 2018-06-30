صندوق المناخ الأخضر يعقد اجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة تمويل المشاريع

سيعقد صندوق المناخ الأخضر الواقع مقره في كوريا الجنوبية (GCF) اجتماعاً لمجلس الإدارة الأسبوع القادم لمناقشة تمويل مشاريعه.

وسيناقش اجتماع مجلس الإدارة العشرين الذي سيعقد في سونغدو، غرب سيول، من الأحد إلى الأربعاء، ما إذا كان سيوافق على 990 مليون دولار من التمويل لأحد عشر مشروعًا جديدًا.

إذا تمت الموافقة على جميع النقاط الإحدى عشرة، فسوف يرتفع التمويل التراكمي الذي أقره الصندوق إلى أكثر من 52 في المائة من الأموال المقدمة.

أُنشئ صندوق المناخ الأخضر في أواخر عام 2013 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويقع مقر أمانته في سونغدو بمدينة إنتشون.

وقد قرر الصندوق في وقت سابق أنه سيشرع في اتخاذ تدابير لتوفير المزيد من الأموال عندما يصل معدل التمويل المعتمد إلى 60 في المائة من الأموال المقدمة بالفعل.



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