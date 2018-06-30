فريق التحقيق يرفع من وتير تحقيقات فضيحة تزوير الرأي العام

أكتب :

2018-06-30 16:24:22

تحديث :

2018-06-30 16:24:22

فريق التحقيق يرفع من وتير تحقيقات فضيحة تزوير الرأي العام

يستمر تحقيق فريق خاص في فضيحة تزوير الرأي العام على الإنترنت بعد أسبوع واحد من انطلاق عمله بقيادة المحقق المستقل "هوه إيك بوم".
وعمل معظم المسؤولين في الفريق اليوم السبت ويقومون بتحليل التصريحات التي أدلى بها المدون المؤثر "كيم دونغ وون"، المعروف باسمه المستعار "دراكينغ"، إذ يعتبر كيم شخصية مركزية في هذه الفضيحة السياسية.
كما يبحث المحققون عن أدلة عبر ما تم جمعه في مداهمة لخلية يملكها المدون المعتقل وشركاؤه.
وبعد أن أعرب كيم عن رغبته في التعاون مع المحققين، من المتوقع أن يتسع نطاق التحقيق ليشمل "كيم كيونغ-سو"، حاكم مقاطعة يونغ سانغ المنتخب حديثًا، والذي اتهم أيضًا بالتورط في التلاعب بالتعليقات عبر الإنترنت للتأثير على الرأي العام.
كما قام المحققون في وقت سابق بمداهمة مساكن ومكاتب محاميين متورطين في القضية، وسيتم تحليل ما تم جمعه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن أيضا استدعاء المحاميين لاستجوابهما.

[Photo : KBS News]

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