كوريا الجنوبية تستعد لإعصار برابيرون

تقوم الحكومة الكورية بمراجعة استعداداتها للأعاصير وسط احتمالات متزايدة باقتراب إعصار برابيرون من شبه الجزيرة الكورية.

وقد ترأس وزير الداخلية والسلامة "كيم بو كيوم" اجتماعًا طارئًا أمس الجمعة للاستعداد للإعصار الموسمي السابع، المعروف باسم برابيرون، والذي تشكَّل فوق المياه جنوب شرق أوكيناوا باليابان.

وخلال الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين في المركز الوطني لمكافحة الكوارث والسلامة الوطنية، ونواب رؤساء المكاتب البلدية والإقليمية، أشار كيم إلى أنَّ إعصارًا واحدًا فقط ضرب شبه الجزيرة الكورية خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك فإن البلاد في حاجة إلى تعويض غياب الخبرة بالتأهب الاستباقي.

وأصدر الوزير تعليماته للمسؤولين بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وأن يظلوا في وضع الاستجابة للطوارئ، حتى أثناء العطلات، لمنع وقوع إصابات.

كما طالب المواطنين بالامتناع عن الخروج أو زيارة المناطق الخطرة أثناء العواصف.

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