واشنطن وبيونغ تنسقان جدول أعمال زيارة بومبيو المقررة لكوريا الشمالية

وسط توقعات بزيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية هذا الأسبوع، التقى المبعوث الأمريكي "سونغ كيم"، وهو السفير الأمريكي لدى الفلبين، بمسؤولين كوريين شماليين في قرية الهدنة الحدودية "بان موم جوم" أمس الأحد لتنسيق جدول أعمال زيارة "بومبيو".

ولم يتم الإعلان عن اسم المسؤول الذي ترأس الجانب الكوري الشمالي، إلا أنه كان من المفترض أن تمثل نائبة وزير الخارجية "تشيه سون هي" الجانب الشمالي كما حدث في المحادثات السابقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن اجتماع الأمس تناول القضايا المتعلقة بإجراء تفتيش على المنشآت والمواد والأسلحة النووية الموجودة في كوريا الشمالية، وإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال 185 تابوتا إلى كوريا الشمالية عبر قرية الحدود "بان مون جوم" بعد انتهاء المباحثات الخاصة بهذا الشأن بين الجانبين، ليتم وضع رفات الجنود الأمريكيين فيها.

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