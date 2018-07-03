الرئيس الكوري مون جيه إين يستأنف أعماله بعد إجازة مرضية

التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين مع مساعديه الجديدين لشؤون توفير فرص العمل والشؤون الاقتصادية كأول نشاط له بعد عودته من إجازة مرضية، بعد تعرضه لإصابة بالبرد بسبب جدول أعماله المزدحم.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن الرئيس "مون" قد وصل إلى مكتبه في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء "لي ناك يون" .

وفي وقت لاحق من اليوم، سيعقد اجتماعا مع مساعديه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس "مون" علنا منذ عودته من روسيا يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي.

[Photo : KBS News]