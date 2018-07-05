الرئاسة الكورية تتطلع إلى لقاء بين وزير التوحيد والزعيم الكوري الشمالي

أعربت رئاسة الجمهورية في سيول عن تطلعها لأن يتلقي وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" الذي يزور بيونغ يانغ حاليا لحضور مباريات لكرة السلة بين الكوريتين، بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة اليوم، رداعلى سؤال حول إمكانية إجراء لقاء بين الوزير "جو" والزعيم الشمالي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وزير التوحيد لن يتلقي بوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الذي يزور كوريا الشمالية في نفس التوقيت.

وأوضح المتحدث أيضا أن الوزير الأمريكي ليس لديه خطة لزيارة كوريا الجنوبية والالتقاء بالرئيس"مون جيه إين".

وأعرب"كيم" عن أمل كوريا الجنوبية في أن تنجح المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية.

[Photo : KBS News]