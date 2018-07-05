اتفاق كوري إماراتي على عقد مباحثات 2 + 2 في النصف الثاني

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على عقد مباحثات 2 + 2 لنواب وزراء الخارجية والدفاع، خلال النصف الثاني من هذا العام.

وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" قد عقدت مع نظيرها الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيّان"، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين أمس، حيث اتفقا على عقد مباحثات "2 +2" من أجل تنمية علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين سيول وأبوظبي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين اتفقا على عقد مباحثات عالية المستوى حول الطاقة النووية في النصف الثاني من هذا العام من أجل مناقشة الدخول بشكل مشترك في مشروعات الطاقة النووية في دولة ثالثة، بما في ذلك مشروعات الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

وقدقدمت "كانغ" شرحا لنظيرها الإماراتي حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية بعد مباحثات القمة بين الكوريتين ومباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وطلبت من وزير خارجية الإمارات دعم وتعاون بلاده، التي تعد من أهم الدول الصديقة لكوريا في الشرق الأوسط، من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه، أعرب الشيخ "عبد الله بن زايد" عن تقديره الإيجابي للتغيرات التي حدثت في الأوضاع مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية، وقال إن الحكومة الإماراتية باعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، ستقدم دعما فعالا لجهود الحكومة الكورية الجنوبية من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.







[Photo : KBS News]