سيول تسعى لمشروع مشترك مع بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى الـ100 على حركة الاستقلال

اقترح الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن تنفذ الكوريتان مشروعا تذكاريا خاصا خلال الاحتفال بالذكرى المائة على حركة الاستقلال في الأول من مارس من العام القادم.

وأوضح الرئيس "مون" خلال مراسم انطلاق لجنة تنفيذ الأعمال التذكارية الخاصة بالذكرى الـ100 على حركة الاستقلال الكورية في الأول من مارس وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة، أنه ناقش مسألة تنفيذ أعمال تذكارية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

تجدر الإشارة إلى أن بيان "بان مون جوم" الصدر في ختام القمة بين الكوريتين في أبريل الماضي ينص على أن تقوم الكوريتان بتنفيذ فعاليات وطنية مشتركة في الأيام الخاصة المشتركة بين الكوريتين.

وأكد "مون" على ضرورة تقاسم التاريخ بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الـ70 عاما الماضية شهدت انقساما وعداء بين الجنوب والشمال، وقد فرقت بينهما حتى في الاحتفال بذكرى الاستقلال. وطلب الرئيس من لجنة تنفيذ المشروعات التذكارية التوصل إلى مبادرة يمكن للكوريتين تنفيذها بشكل مشترك. وقد قررت لجنة الأعمال التذكارية الخاصة بذكرى مرور 100 عام على حركة الاستقلال وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة تنفيذ مختلف الأعمال التذكارية بمشاركة القطاع المدني والحكومة والشعب.



[Photo : KBS News]