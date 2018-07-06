مجلس المراقبة يعلن نتائج تحقيقاته في مشروع الأنهار الأربعة

أعلن مجلس المراقبة الوطني نتائج تحقيقاته في مشروع الأنهار الأربعة الرئيسية الذي كان من أهم المشروعات الوطنية خلال فترة حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".

وقال تقرير صادر عن المجلس إن الوزارات ذات الصلة كانت تقوم بتنفيذ أوامر الرئيس رغم إدراكها بأن هناك احتمالا بحدوث العديد من الآثار السلبية وضعف الإنجازات.

وأوضح التقرير أن وزارة الأراضي والنقل أذعنت لأوامر الرئيس الأسبق بالحفر في نهر "ناك دونغ" ليبلغ عمقه 6 أمتار خلال عملية تحديد عمق مياه السدود، وقال إنه لم يتم خلال هذه العملية مراجعة دراسة الجدوى.

ورغم أن وزارة البيئة كانت تدرك مخاطر حدوث تلوث في المياه في حالة تنفيذ المشروع إلا أنها تعمدت إسقاط هذا التحذير وقامت بتقليل فترة تقييم الآثار على البيئة إلى حد كبير، حسب أوامر "لي".

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لتلك المخالفات، بلغت عوائد مشروع الأنهار الأربعة الرئيسية 6 تريليونات و600 مليار وون فقط، رغم أنه تم إنفاق حوالي 30 تريليون وون إجماليا عليه.

كما تبين أن المشروع لم يحقق الهدف الأساسي منه وهو حل القصور في المياه، حيث استطاع تغطية 4% فقط من إجمالي الكمية المنقوصة من المياه، فضلا عن فشله في تحقيق هدف تحسين جودة المياه، بل إنه أدى إلى تدهورها في معظم المناطق.

وأوضح التقرير أن مجلس المراقبة حاول الاستماع إلى آراء الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بشأن المشروع إلا أنه لم يستجب له.

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