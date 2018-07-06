سيول تؤكد على دور مبادرة برلين في إحراز السلام في شبه الجزيرة الكورية

قالت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية إن إحراز تقدم بشأن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال جولتين من محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قد جاء ضمن إطار تنفيذ "مبادرة برلين".

وأضاف مكتب الرئاسة الكورية في نشرة صحفية أصدرها اليوم الجمعة بمناسبة مرور عام على كشف الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن مبادرة برلين في خطاب ألقاه في مؤسسة كويربر الألمانية، أن الرئيس "مون" عندما طرح مبادرة برلين قد وضع نقطة تحول لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، بينما كانت حدة التوتر العسكري قد وصلت إلى ذروتها في المنطقة.

وأشار إلى أن مبادرة برلين تحتوى على إجراءات إبداعية حظيت بتوافق جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نظرا لأنها تدعو إلى حل جدري مستقبلي لقضية شبه الجزيرة الكورية وتعكس قلقها ومواقفها بشكل متوازن.

وأكد المكتب الرئاسي أن الحكومة الكورية سوف تستمر في تنفيذ ما جاء في مبادرة برلين بشكل سلس من خلال إنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين وعقد مباحثات بينهما بشكل منتظم وتخفيف حدة التوتر العسكري وتعزيز التبادلات الثقافية والرياضية.

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