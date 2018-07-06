وزير خارجية الفاتيكان يشيد بالجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

عبر وزير خارجية الفاتيكان "بول ريتشارد غالاغر" عن اعتقاده بأن الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي وتحقيق التوحيد والسلام تأتي في الوقت المناسب الذي يتعقد فيه الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الجمعة بينه وبين نظيرته الكورية "كانغ كيونغ هوان"، حيث أضاف أن زيارته لقرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" قد أتاحت له الفرصة للتعرف على الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد "غالاغر"أن البابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان يبارك الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة الكورية "كانغ" عن تقديرها لرسالة البابا فرانسيس التي تحمل السلام والوئام بشأن التطورات الجارية حاليا في أوضاع شبه الجزيرة الكورية.

كما عبرت عن أملها في تنفيذ العديد من الأحداث والفعاليات بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ودولة الفاتيكان.

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