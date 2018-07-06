الرئيس الكوري مون جيه إين يقوم بجولة تشمل الهند وسنغافوره

أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الجمعة أن الرئيس "مون جيه إين" سيقوم بجولة تشمل كلا من الهند وسنغافوره بدءا من يوم الأحد القادم ولمدة 6 أيام.

وأوضح مكتب الرئاسة إن هذه الجولة تستهدف البحث عن محركات نمو مستقبلية جديدة في الدولتين، وتعزيز التعاون الاقتصادي الكوري معهما.

وفي أثناء إقامته في الهند، سيقوم الرئيس "مون" بزيارة لمصنع جديد للهواتف النقالة استثمرت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات 650 مليون دولار في بنائه، حيث يحضر حفل افتتاح المصنع.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس "مون" في فعالية تتعلق بمجموعة شركات "سام سونغ" منذ تنصيبه.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك احتمالا كبيرا لمشاركة "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإكترونيات الذي يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة التورط في فضيحة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، في حفل الافتتاح.

وسيعقد الرئيس "مون" مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" بحضور عدد من كبار رجال الأعمال في البلدين.

وخلال زيارته لسنغافوره، سيلقى الرئيس "مون" خطابا يوم الجمعة القادم يكشف فيه عن خطته لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا.

[Photo : KBS News]