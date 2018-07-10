سيول وواشنطن وطوكيو تؤكد التزامها بتنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ

أكد وزراء خارجية كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والالتزام بتنفيذ العقوبات ضدها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية بشكل نهائي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في طوكيو أمس الأحد، حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على أن العقوبات ستظل مفروضة على بيونغ يانغ حتى تتخلى عن أسلحتها النووية بالكامل.

وكان "بومبيو" قد زار كوريا الشمالية بدءا من يوم الجمعة الماضي ولمدة يومين، حيث أجرى محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين هناك

وقال "بومبيو" إنه بحث معهم كيفية تحقيق ما اتفق عليه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشيرا إلى أنه قد تم إحراز تقدم مشجع بذلك الشأن، لكنه أضاف أنه لا يمكن أن يبرر وحده تخفيف العقوبات القائمة حاليا.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنه من المتوقع أن تجري مفاوضات بناءة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مؤكدة أن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم دعمها لتلك المفاوضات.

أما وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" فقال إن طوكيو وواشنطن وسيول أكدت التزامها بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

ومن جانبها، أصدرت كوريا الشمالية أمس الأحد بيانا شديد اللهجة للتنديد بالمطالب التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" خلال زيارته لبيونغ يانغ، ووصفت هذه المطالب بأنها تعكس عقلية "أشبه بعقلية العصابات"، مطالبة واشنطن بتقديم تنازلات حقيقية لإنجاح عملية السلام.

[Photo : YONHAP News]