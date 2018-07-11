الأحزاب السياسية توافق على جدول أعمال الجلسة الإضافية لشهر يوليو

اتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة استثنائية هذا الشهر، وإجراء جلسات استماع للشخصيات التي رُشِّحت لشغل المناصب العليا.

وقد توصل إلى الاتفاق اليوم الثلاثاء، قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي حزب كوريا الحرة، وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير، وتجمع نواب السلام والعدالة.

وستُعقَد الجلسة الإضافية بدءا من يوم الجمعة وحتى يوم 26 يوليو، حيث من المقرر عقد اجتماعات عامة في جميع هذه الأيام.

وتخطط الاحزاب السياسية لعقد جلسة تأكيد للمرشح لمنصب المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "مين غاب ريونغ" يوم 19 يوليو، كما سيتم عقد جلسات تأكيد لثلاثة مرشحين للمحكمة العليا.

كما سيتم انتخاب المتحدث باسم البرلمان ونائبيه خلال الجلسة العامة يوم الجمعة.

واتفقت الأحزاب السياسية على إنهاء المفاوضات حول تشكيل البرلمان يوم الثلاثاء، بما في ذلك انتخاب رؤساء اللجان الدائمة.



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