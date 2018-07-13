الرئيس الكوري يختتم جولته الآسيوية بزيارة إلى سنغافوره

أكتب :

2018-07-11 10:53:44

تحديث :

2018-07-11 15:48:33

الرئيس الكوري يختتم جولته الآسيوية بزيارة إلى سنغافوره

من المقرر أن يختتم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جولته الآسيوية التي زار خلالها الهند، بزيارة رسمية إلى سنغافوره تستغرق ثلاثة أيام، وتبدأ بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وسوف يحضر "مون" مراسم ترحيب رسمية غدا الخميس قبل أن يعقد اجتماعا مع رئيسة سنغافوره "حليمة يعقوب"، ثم يجري محادثات مع رئيس الوزراء "إي سيين لونغ".
وبعد ذلك سيحضر الرئيس الكوري مراسم توقيع حكومتيْ البلدين لمذكرات تفاهم.
وفي اليوم الأخير من زيارته الرسمية يوم الجمعة، سيلقي "مون" خطابًا أمام 400 من كبار الشخصيات في سنغافوره حول مبادرته للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وآسيا.
وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس "مون جيه إين" إلى سنغافوره منذ توليه مهام منصبه في مايو 2017.

[Photo : YONHAP News]

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