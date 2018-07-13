توصل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى اتفاق حول تكوين اللجان البرلمانية الدائمة للدورة البرلمانية العشرين. وبهذا سيعقد الجانبان جلسة عامة للبرلمان يوم 13 من هذا الشهر، ومن ثم يبدآن دورة غير عادية لشهر يوليو من خلال انتخاب رئيس ونائب رئيس للبرلمان.

وقد تم انتخاب "مون هي سانغ" النائب البرلماني لست دورات، كمرشح لمنصب رئيس البرلمان، وهو ما يمثل جزءا من حصة الحزب الحاكم في المناصب البرلمانية. وبالنسبة للجان البرلمانية الدائمة فقد تم تخصيص ثماني لجان دائمة بما فيها لجنتا الإدارة والشؤون السياسية للحزب الديمقراطي الحاكم، وسبع لجان لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، ولجنتين لحزب الإصلاح الجديد، ولجنة واحدة لكل من حزبي السلام والعدالة.

وتولى الحزب الحاكم رئاسة لجنة الإدارة بينما تولى حزب كوريا الحرة المعارض رئاسة لحنة التشريع والقضاء بعد أن خاض الجانبان في جدل طويل.

كما قرر الجانبان تقسيم لجنة التعليم والثقافة والرياضة والسياحة التي يعمل فيها حوالي 30 نائبا وتشرف على حوالي مائتي جهة، إلى لجنتين للتعليم وللثقافة والرياضة.

واتفقا على عقد لجان استماع إلى المرشح "مين كاب ريونغ" لمنصب رئيس هيئة الشرطة يوم 19 من هذا الشهر وإلى ثلاثة مرشحين لمناصب القضاة في المحكمة الدستورية، وهم: " كيم سون سو" و"لي دونغ وان" و"روه جونغ هي"، بدءا من يوم 23 من هذا الشهر وعلى مدار 3 أيام.

تجدر الإشارة إلى ان عدد مشروعات القوانين المتراكمة في البرلمان قد تجاوز عشرة آلاف مشروع خلال 40 يوما من الفراغ في السلطة التشريعية.

[Photo : KBS News]