إغلاق مقر حزب كوريا الحرة في يوئيدو

أكتب :

2018-07-11 15:08:01

تحديث :

2018-07-11 15:11:44

إغلاق مقر حزب كوريا الحرة في يوئيدو

من المقرر إغلاق مقر حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي في منطقة يوئيدو في سيول بعد مرور 11 عاما على افتتاحه.
ويخطط الحزب المعارض اليوم لنقل مقره إلى أحد المباني في منطقة "يونغ دونغ بو" وإقامة مراسم خاصة لوضع لوحة الحزب.
وقد ظل الحزب يستخدم خمسة طوابق من مبنى في منطقة يوئيدو مقابل دفع حوالي مائة مليون وون شهريا، لكنه قرر أن يستأجر طابقين في مقر جديد لتوفير رسوم الاستئجار بحوالي الخُمس.
ومن ناحية أخرى، سيغادر البلاد الرئيس السابق للحزب "هونغ جون بيو"، الذي استقال من منصبه بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات المحلية الماضية، متوجها إلى الولايات المتحدة، بعد ظهر اليوم، حيث يقيم في مدينة لوس أنجليس لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ليكتب سيرته الذاتية.
وقبل مغادرته، التقى هونغ بالرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" المسجون حاليا، واستغرق اللقاء حوالي 50 دقيقة، حيث أخبره بخطته للمغادرة وودعه.

[Photo : YONHAP News]

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