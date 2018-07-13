عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مباحثات قمة اليوم مع رئيس وزراء سنغافوره "لي سيين لونغ"، حيث ناقش الجانبان بشكل شامل سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والسلام.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس "مون" إن هناك مناقشات مستمرة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن موعد وصيغة الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.

جاء ذلك في لقاء أجراه الرئيس مون مع وسائل الإعلام في سنغافوره التي يزورها في الوقت الراهن، حيث أكد على أن الإعلان عن إنهاء الحرب يمثل حجر أساس لإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، موضحا أنه على الرغم من أن مثل ذلك الإعلان يعتبر بيانا سياسيا، إلا أن كوريا الشمالية تطالب به من أجل ضمان نظامها، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يتفهم ذلك.

كما أكد مون على أن الإعلان عن إنهاء الحرب يمثل هدفا لحكومته هذا العام، بناء على ما تم الاتفاق عليه في بيان "بان مون جوم".

ويذكر أن هناك توقعات بأن يتم الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية بشكل رسمي في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر خلال فترة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن حكومة سنغافوره تتطلع إلى إصدار الإعلان في جزيرة "سينتوسا" التي استضافت أول قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما أوضح الرئيس مون أن مسألة الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية هي أمر يخص التحالف بين سيول وواشنطن، ومن ثم فإنها لن تخضع للمناقشة في أثناء المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن قرار تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية جاء من أجل بناء الثقة لمواصلة الحوار فقط.





[Photo : KBS News]