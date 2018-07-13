مسؤول حكومي كبير يزور كوريا الشمالية غدا

تقرر أن يبدأ "سونغ يونغ كيل" رئيس لجنة التعاون الاقتصادي مع كوريا الشمالية، التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية في سيول، زيارة غدا إلى منطقة "ناسون" الكورية الشمالية تستغرق يومين.

وصرحت وزارة التوحيد أمس بأنها وافقت على زيارة "سونغ" إلى كوريا الشمالية على راس وفد يضم 11 عضوا من أعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن يحضر "سونغ " ندوة دولية للكوريتين وروسيا ينظمها الجانب الروسي في منطقة ناسون، ثم يقوم بجولة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ناسون تقع بالقرب من نهر "دومان"، وقد اختارتها كوريا الشمالية كمنطقة اقتصادية خاصة في عام 1991، حيث تتمتع بميزة جغرافية تتمثل في ربط القارة الأسيوية الأوربية بالمحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تعمل كوريا الشمالية على تطوير تلك المنطقة بشكل فعال في حالة استئناف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين بالتوازي مع التقدم في عملية نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وفي الندوة الدولية للكوريتين وروسيا التي ستعقد في ناسون من المنتظر أن تجري مناقشة مشروع "ناجين - خاسان" اللوجستي، الذي يمثل مشروعا مشتركا بين الدول الثلاث، والذي توقف في عام 2016.

ويقول المراقبون إن زيارة وفد اللجنة الكورية الجنوبية إلى ميناء ناجين مرتبطة بهذا المشروع ومن المتوقع أن يتم في أثناء الزيارة مناقشة سبل التعاون مع مسؤولين كوريين شماليين بشكل طبيعي.





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