كوريا الجنوبية وسنغافوره تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين، ورئيس وزراء سنغافوره "لي سيين لونغ"، على تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال محادثات القمة التي انعقدت بينهما في سنغافوره اليوم الخميس، حيث أعرب مون عن نيته في الارتقاء بالعلاقات الودية والتعاونية بين البلدين إلى علاقات متبادلة وشاملة ذات بُعد مستقبلي.

كما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في تعزيز العلاقات بين بلاده وبين رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، بما في ذلك سنغافوره التي تترأس آسيان هذا العام.

وردًا على ذلك، أعرب "لي" عن أمله في أن تتحرك العلاقات الثنائية إلى الأمام على أساس سياسات الرئيس مون الجديدة تجاه الجنوب، والتي تركز على توسيع التعاون مع بلدان جنوب شرق آسيا.

وعلى وجه الخصوص، اتفق الزعيمان على بذل الجهود لتوسيع مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات سنغافوره المتعلقة بالنقل والبنية التحتية والطاقة.



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