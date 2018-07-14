الرئيس الكوري يعرض خطته للسلام في آسيا من خلال محاضرة سنغافوره

أكتب :

2018-07-13 14:37:59

تحديث :

2018-07-13 17:13:10

الرئيس الكوري يعرض خطته للسلام في آسيا من خلال محاضرة سنغافوره

في اليوم الثالث والأخير من زيارته لسنغافوره اليوم الجمعة، ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" "محاضرة سنغافوره" التي نظمها معهد سنغافوره لأبحاب جنوب شرق آسيا.
وكشف الرئيس "مون" في محاضرته بعنوان "كوريا وآسيان: شريكان للسلام والازدهار في شرق آسيا"، عن رؤيته لمستقبل السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا.
وكان الرئيس "مون" قد أكد في محادثات القمة مع رئيس وزراء سنغافوره "لي سيين لونغ" أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد دخلت في مسارها الطبيعي .
وسيعود الرئيس "مون" إلى البلاد بعد أن اختتم جولته التي شملت كلا من الهند وسنغافوره واستغرقت ستة أيام.

[Photo : YONHAP News]

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