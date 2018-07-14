انتخاب مون هي سانغ رئيسا جديدا للبرلمان

تم انتخاب "مون هي سانغ" عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم رئيسا جديدا للبرلمان.

وجاء هذا الانتخاب في تصويت أجري اليوم الجمعة، حيث حصل على تأييد 259 صوتا من 275 صوتا. وبالتالي، من المنتظر أن يشغل "مون" منصب رئيس البرلمان حتى تنتهى الدورة البرلمانية العشرون في شهر مايو من عام 2020.

كما تم انتخاب "لي جو يونغ" عضو البرلمان عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي و"جو سونغ ريونغ" عضو البرلمان عن حزب المستقبل المحافظ المعارض الصغير، كنائبين لرئيس البرلمان.

وأكد رئيس البرلمان الجديد "مون" في كلمة ألقاها بعد انتخابه على ضرورة أن تتحمل الحكومة والحزب الحاكم المسؤولية عن سن القوانين المتعلقة بالإصلاح وتحسين معيشة الشعب ، داعيا أحزاب المعارضة إلى تقديم الدعم والتعاون لتحقيق ذلك.

وسيتم انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة يوم السادس عشر من يوليو الجاري.

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