الرئيس الكوري مون جيه إين يكشف عن رؤاه المستقبلية للسلام والازدهار الإقليميين

أكتب :

2018-07-13 14:40:53

تحديث :

2018-07-13 18:09:08

الرئيس الكوري مون جيه إين يكشف عن رؤاه المستقبلية للسلام والازدهار الإقليميين

كشف الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن خطته المستقبلية لتحقيق نزع السلاح النوي والسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيان.
جاء ذلك في "محاضرة سنغافوره" التي نظمها معهد أبحاث جنوب شرق آسيا في سنغافوره اليوم الجمعة، حيث قال إنه قد تأكد من خلال جولتين من محادثات القمة مع كوريا الشمالية من عزم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" جعل كوريا الشمالية دولة عضوا في المجتمع الدولي.
وأكد على ضرورة أن تلتزم كوريا الشمالية بتعهداتها بنزع أسلحتها النووية كشرط مسبق لتحقيق الازدهار.
وأضاف أن الخريطة الجديدة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين سيتم وضعها من خلال إنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية بعد الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية، وهو ما سيؤدي إلى التقدم المشترك بين الكوريتين نحو الأمة الكورية الموحدة اقتصاديا.
وأكد الرئيس "مون" أن إحراز السلام في شبه الجزيرة الكورية سيلعب دورا في تطوير محركات نمو جديدة لدول المنطقة، ومنها دول جنوب شرق آسيا.
ودعا الرئيس الكوري دول آسيان إلى زيادة التعاون التبادل مع كوريا الشمالية لتكون دولة عضوا في المجتمع الدولي، وذلك في حالة اتخاذها إجراءات مخلصة لنزع أسلحتها النووية.
وغادر الرئيس "مون" سنغافوره متوجها إلى كوريا بعد ظهر اليوم الجمعة بعد اختتام جولته التي شملت كلا من الهند وسنغافوره واستغرقت 6 أيام.

[Photo : YONHAP News]

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