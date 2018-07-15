فريق التحقيق الخاص يستدعي الشخصيات المتورطة في فضيحة دروكنغ

من المتوقع أن يبدأ فريق التحقيق الخاص، الذي يتولى التحقيق في فضيحة تزوير الرأي على الانترنت، في استدعاء المتورطين في القضية للتحقيق معهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال المدعي "كيم ديه هو"، نائب المستشار المستقل "هوه إيك بوم"، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن الفريق يحاول تحديد ما إذا كان المدون المتهم "دروكنغ" قد استخدم أموالًا غير قانونية، ومن الذي كان يمول منتداه على الانترنت.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج التحقيق ستظهر في غضون أسبوع أو أسبوعين من الآن، قال كيم إن ذلك محتمل. وأوضح أن الفريق سيبدأ في استدعاء المشتبه في تورطهم في القضية.

تتركز الفضيحة حول مزاعم قيام المدون وفريقه بنشر تعليقات على المقالات الإخبارية، في محاولة للتأثير على الرأي العام بشأن القضايا السياسية، لصالح الحزب الديمقراطي الحاكم الآن.

كما تبين أن للمدون علاقات مع مسؤولي الحزب الحاكم والمكتب الرئاسي، بما في ذلك النائب السابق للحزب "كيم كيونغ سو".

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