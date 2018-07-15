VOA: اختفاء الشعارات المناهضة للولايات المتحدة في كوريا الشمالية

أكتب :

2018-07-14 15:48:39

تحديث :

2018-07-14 15:48:39

VOA: اختفاء الشعارات المناهضة للولايات المتحدة في كوريا الشمالية

ذكرت إذاعة صوت أمريكا يوم السبت في تقرير اخباري نقلا عن دبلوماسي غربي متمركز في بيونغ يانغ أن الدعاية الكورية الشمالية المعادية للولايات المتحدة انخفضت بشكل ملحوظ في كوريا الشمالية منذ قمة الشهر الماضي بين بيونغ يانغ وواشنطن.
وقال الدبلوماسي إن الشعارات المناهضة للولايات المتحدة اختفت بوضوح أينما ذهبت في كوريا الشمالية، وأن هذا يعكس تحولا سياسيا رسميا من قبل نظام بيونغ يانغ.
وأفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية والغربية مؤخراً بأن كوريا الشمالية أصبحه معرضة عن الدعاية المناهضة لواشنطن.
كما أن كوريا الشمالية لم تعقد هذا العام تجمعاتها المعادية للولايات المتحدة، التي درجت على تنظيمها سنويا في شهر يونيو أو يوليو للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب الكورية في 25 يونيو وتوقيع الهدنة في 27 يوليو.

[Photo : KBS News]

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