ردود فعل متفاوتة بين العمال وأرباب العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

تفاعلت النقابات العمالية وأرباب العمل بشكل مختلف مع الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور.

قال الأعضاء الخمسة في مجلس الحد الأدنى للأجور الذين يمثلون العمال وصوتوا لصالح رفع معدل الأجور، إن تحديد 8350 وون حدا أدنى للأجر لا يقدم سوى القليل من الأمل للعمال ذوي الأجور المتدنية الذين ينتظرون بفارغ الصبر حقبة يصل فيها هذا الحد إلى 10 آلاف وون للساعة.

وفي بيان صدر يوم السبت، أوضح أعضاء المجلس الذين يمثلون الجانب العمالي أن اقتراحهم البالغ 8680 وون كان أقل زيادة ممكنة لتحقيق معدل العشرة آلاف وون للساعة بحلول عام 2020 كما وعد الرئيس "مون جي اين"، كما انتقدوا بشدة أعضاء المجلس الذين يمثلون الإدارة لمقاطعتهم الاجتماعات.

وفي الوقت نفسه، أعرب اتحاد أرباب العمل الكوريين عن "قلق بالغ" إزاء الحد الأدنى الجديد للأجور، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي الصعب وضعف التوظيف.

وقال مسؤول في اتحاد الصناعات الكورية إن رفع الأجور الذي يفوق الإنتاجية سيقوض القدرة التنافسية للشركات الكورية.

كما أصدر الاتحاد الكوري للمؤسسات الصغيرة بيانا رفض فيه القرار. وانتقد المجلس اتخاذ قرار من جانب واحد دون وجود أعضاء يمثلون أرباب العمل.

أما الاتحاد الكوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فانتقد من جانبه الزيادة في الأجور على الرغم من الإجماع العام على أن الشركات الصغيرة تستطيع بالكاد الحفاظ على استمراريتها بسبب زيادة الأجور السابقة التي نفذت بداية هذا العام.



[Photo : KBS News]