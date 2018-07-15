المبعوث النووي: الولايات المتحدة تشكل مجموعة عمل للجولة القادمة من المحادثات مع كوريا الشمالية

قال المبعوث النووي الكوري الجنوبي إن الولايات المتحدة تسرع الاستعدادات لجولة أخرى من مفاوضات المتابعة مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي.

تحدث "لي دو هون"، الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، إلى الصحفيين يوم الجمعة في سفارة كوريا الجنوبية بواشنطن.

وقال لي إن الولايات المتحدة تعمل على تسريع الاستعدادات الداخلية لمزيد من المفاوضات مع كوريا الشمالية، بما في ذلك تشكيل فريق تفاوض بقيادة وزارة الخارجية الأمريكية، موضحا أن المسؤولين الأمريكيين ينسقون أيضا موقفهم بشأن نزع السلاح النووي وغيرها من القضايا الجوهرية.

وأكد المبعوث النووي الكوري الجنوبي أن جولة اخرى من المحادثات بين الشمال والولايات المتحدة من المحتمل ان تجري قريبا، منوها إلى أن العملية لن تكون كلها سلسة.

وأضاف أن سيول وواشنطن ستواصلان التشاور حول استراتيجيات نزع الأسلحة النووية، وأن الجانبين سيحققان هذا الهدف ونظام سلام من خلال الصبر والتعاون.

وصل لي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء والتقى بمسؤولين رئيسيين من بينهم "أليكس وونغ"، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومدير شؤون مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "ماثيو بوتينغر"، و "راندال سكريفر" مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ.



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