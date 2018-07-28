سيول توكد عدم وجود خطة لتخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" عدم وجود أي خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقالت الوزيرة "كانغ" التي عادت من الولايات المتحدة بعد إجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" في نيويورك يوم الجمعة الماضي، إنها حاولت الحصول على استثناء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ مشروعات للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، لكن ذلك الاستثناء يعتبر أمرا يختلف عن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية.

وبخصوص إمكانية أن تقوم الكوريتان والولايات المتحدة بالإعلان عن إنهاء الحرب الكورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر شهر سبتمبر القادم، قالت الوزيرة "كانغ" إن الجهود مبذولة حاليا لتحقيق ذلك، لكنها أضافت أنه من الصعب تحديد الوقت الذي سيتم فيه مثل هذا الإعلان.

وأكدت "كانغ" على أهمية التواصل المستمر بين سيول وواشنطن لمواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ومن جانبها، دعت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الحكومة الكورية الجنوبية إلى بذل جهود للإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.

وقال موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة ترفض الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، ودعا كوريا الجنوبية إلى القيام بدور في حل هذه القضية.

كما قال موقع "مياري" الكوري الشمالي إنه من الصعب تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ما لم تبذل الحكومة الكورية الجنوبية جهودا للإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.

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