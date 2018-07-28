البرلمان يعقد جلسات استماع لرئيس المحكمة العليا ورئيس وكالة الشرطة

بدأت اليوم الاثنين جلسات استماع برلمانية لثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة العليا ورئاسة وكالة الشرطة الوطنية، ويستمر انعقادها لمدة ثلاثة أيام.

وقد عقدت اليوم جلسات استماع للمرشح لمنصب قاضي المحكمة العليا "كيم سون سو" حيث تركزت على حياده السياسي بسبب انتمائه إلى الفئة الليبرالية، نظرا لأنه كان يعمل محاميا لحقوق الإنسان والشؤون العمالية.

وكان "كيم" قد شغل منصب رئيس "اتحاد المحامين لبناء مجتمع ديمقراطي"، كمال عمل مدافعا عن حزب الليبرالي الموحد في محاكمة تفكيك الحزب في عام 2014.

ودعا حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي المرشح "كيم" للاستقالة الطوعية من ترشيحه للحفاظ على استقلالية وعدالة القضاء.

ومن جانبه قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن المرشح "كيم" يعتبر شخصا مؤهلا لتنفيذ الإصلاح القضائي.

وستعقد جلسات استماع للمرشحة لمنصب قاضي المحكمة العليا أيضا "روه جونغ هي" غدا الثلاثاء، وجلسات استماع أخرى للمرشح لمنصب رئيس وكالة الشرطة الوطنية "مين كاب ريونغ" بعد غد الأربعاء.

كما ستعقد الجلسات للمرشح الآخر لمنصب قاضي المحكمة العليا "لي دونغ وان" يوم الخميس القادم.

[Photo : KBS News]