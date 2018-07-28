عُمَان تقترح صفقة مع كوريا لبناء مدينة ذكية في منطقة اقتصادية خاصة

قال رئيس الوزراء الجنوبي إن مسؤولًا عمانيًّا كبيرًا اقترح أمس الثلاثاء توقيع اتفاق مبدئي مع كوريا الجنوبية لإنشاء مدينة ذكية في منطقة اقتصادية خاصة في بلاده.

وأوضح رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أن "أسعد بن طارق آل سعيد" نائب رئيس الوزراء العماني للشؤون الدولية والتعاون الدولي، قدَّم اقتراحًا لتطوير مدينة الدقم الساحلية.

وتعد عمان هي المحطة الثالثة والأخيرة في جولة يقوم بها "لي" وتستغرق أسبوعًا في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي شملت تركيا وتنزانيا، وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تلك الدول.

ويجري حاليًا تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم لتنويع الاقتصاد الوطني في عمان، وتضم المدينة ثماني مناطق رئيسية، بما في ذلك ميناء ومصفاة للنفط ومنطقة سكنية وتجارية وسياحية.

وقال لي عقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء العماني إن كوريا تأمل في الانضمام إلى مشروعات التنمية الوطنية طويلة الأجل في عمان، كما أعرب عن أمله في أن تصبح كوريا الجنوبية الشريك الرئيسي في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، وأن تشارك الشركات الكورية الجنوبية في العديد من المجالات، بما في ذلك البتروكيماويات والكهرباء والمدن الذكية.

وردًّا على ذلك، قال نائب رئيس الوزراء العماني إن السلطان قابوس قد أثار الحاجة إلى النظر في إعطاء الشركات الكورية الجنوبية أولوية في الانضمام إلى مشروعات التنمية في عمان.



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