ترامب قد يلتقي كيم جونغ أون مرة ثانية "على الأرجح"

في حوار أجراه مع وكالة رويترز في البيت الأبيض يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيجتمع مرة أخرى "على الأرجح" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع كيم في سنغافورة شهر يونيو الماضي، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع الأسلحة النووية، مضيفًا أن "الكثير من الأشياء الجيدة تحدث" مع كوريا الشمالية.

غير أن ترامب اشتكى أيضا من كون الصين لا تساعد بقدر ما كانت في الماضي بسبب نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.



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