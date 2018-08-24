ترامب قد يلتقي كيم جونغ أون مرة ثانية "على الأرجح"

أكتب :

2018-08-21 14:11:07

تحديث :

2018-08-21 17:58:29

ترامب قد يلتقي كيم جونغ أون مرة ثانية "على الأرجح"

في حوار أجراه مع وكالة رويترز في البيت الأبيض يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيجتمع مرة أخرى "على الأرجح" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وقال ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع كيم في سنغافورة شهر يونيو الماضي، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع الأسلحة النووية، مضيفًا أن "الكثير من الأشياء الجيدة تحدث" مع كوريا الشمالية.
غير أن ترامب اشتكى أيضا من كون الصين لا تساعد بقدر ما كانت في الماضي بسبب نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>