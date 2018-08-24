الولايات المتحدة: على العلاقات بين الكوريتين و"نزع السلاح النووي" أن يتقدما معاً بالتوازي

أكتب :

2018-08-21 14:12:34

تحديث :

0001-01-01 00:00:00

الولايات المتحدة: على العلاقات بين الكوريتين و"نزع السلاح النووي" أن يتقدما معاً بالتوازي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها بشأن ضرورة أن تتقدم العلاقات بين الكوريتين ونزع السلاح النووي الكوري الشمالي معا بالتوازي.
أدلى متحدث باسم وزارة الخارجية بهذه التصريحات يوم الاثنين تعليقا على استعدادات الكوريتين لوضع مكتب اتصال مشترك في مجمع كيسونغ الصناعي بكوريا الشمالية.
قال المتحدث إن الولايات المتحدة تدرك خطة الكوريتين لفتح مكتب اتصال مشترك، ولكنه لم يعلق على ما إذا كان المشروع ينتهك العقوبات.
غير أن المسؤول أكد على الحاجة للحفاظ على العلاقات بين الكوريتين ونزع الأسلحة النووية في مسارين متوازيين، قائلا إن تحسن العلاقات بين الكوريتين لا يمكن أن يتقدم بشكل منفصل عن حل برنامج كوريا الشمالية النووي.

[Photo : YONHAP News]

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