الحكومة ترفع الحد الأدنى للمعاشات الأساسية للمسنين إلى 25 ألف وون

ستقوم الحكومة برفع الحد الأدنى من قيمة برنامج التقاعد الأساسي للمسنين بمقدار 5 آلاف وون ليصبح 25 ألف وون.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن أمر التنفيذ تم تمريره في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

الحد الأدنى لمبلغ نظام التقاعد الأساسي الذي يدفع فوائد للمواطنين من كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، والذين يعتبرون بين الـ 70٪ الأقل دخلا، تم تحديده بـ 20 ألفًا منذ أن انشاء البرنامج قبل أربعة أعوام، ولكن سيتم رفعه إلى 25 ألف وون ابتداء من الشهر المقبل عندما ترفع قيمة المدفوعات الشهرية الأساسية إلى 250 ألف وون.





[Photo : KBS News]