الكوريتان تفككان نحو 10 نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح

أكتب :

2018-08-21 16:02:34

تحديث :

0001-01-01 00:00:00

الكوريتان تفككان نحو 10 نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح

قال وزير الدفاع "سونغ يونغ مو" إن الكوريتين ستفككان، على أساس تجريبي، نحو 10 نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح تماشيًا مع الاتفاقات السابقة.
وردا على سؤال وجهه النائب المستقل "سوه تشانغ وون" اليوم الثلاثاء حول عدد نقاط الحراسة التي سيتم تفكيكها، قال سونغ إنه يمكن تفكيك أكثر من 10 نقاط بعد فترة تجريبية.
وقال الوزير إن الكوريتين اتفقتا على إزالة نقاط الحراسة الأقرب إليهما أولًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تفكيك النقاط الواقعة على بعد كيلو متر واحد في البداية.
ونفى سونغ بشكل قاطع الاحتمال الذي أثاره سوه بشأن احتمال تفكيك سيول نقاط حراستها بشكل أحادي الجانب، مؤكدًا أن الجانبين سيكونان قادرين على التحقق من عملية التفكيك.
يشار إلى أنه خلال المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات في الشهر الماضي، اتفقت سيول وبيونغ يانغ على سحب القوات ونزع سلاح نقاط الحراسة الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح.

[Photo : YONHAP News]

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