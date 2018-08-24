الرئيس مون يناقش خلق فرص العمل مع رؤساء البلديات والمحافظين

من المقرر أن يجري الرئيس "مون جيه إين" غدًا الأربعاء محادثات مع رؤساء 17 حكومة محلية تم انتخابهم في محليات 13 يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع، وهو الأول من نوعه منذ انتخابات يونيو، على البحث عن طرق لخلق فرص عمل في ظل تدهور مؤشرات التوظيف في البلاد.

وسوف يكشف رؤساء البلديات وحكام الأقاليم عن خططهم لتعزيز التوظيف، كما سيناقش الرئيس السبل التي يمكن للحكومة المركزية من خلالها تقديم الدعم لمثل هذه الخطط.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموظفين بخمسة آلافٍ فقط في شهر يوليو على أساس سنوي، بينما ظل النمو في عدد الموظفين أقل من 100 ألف طوال ستة أشهر متتالية.

[Photo : KBS News]