وزيرة الخارجية: من الممكن مناقشة إنشاء مكتب اتصال بين بيونغ يانغ وواشنطن خلال زيارة بومبيو

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إنَّه من المحتمل أن تناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إنشاء مكتب اتصال بينهما إذا ما زار وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الشمالية في المستقبل القريب.

في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والتوحيد التابعة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، قالت كانغ إنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بذلك، إلا أنها تفهم أن كلا من واشنطن وبيونغ يانغ قد وضعتا جميع الخيارات على طاولة المفاوضات.

وأضافت كانغ أن هناك إمكانية لعقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكنها سارعت إلى التنويه إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد لذلك.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية في تقرير للجنة إن واشنطن وبيونغ يانغ تقومان بتنسيق جدول زمني لمفاوضات المتابعة، بما في ذلك زيارة بومبيو الرابعة إلى الشمال.

وتوقعت الوزارة أن تركز محادثات المتابعة على وضع جدول زمني لعملية نزع السلاح النووي في الشمال، وفحص الضمانات الأمنية التي ستقدم لبيونغ يانغ لشمال، وتطبيع العلاقات معها.

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