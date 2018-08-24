الحكومة والحزب الحاكم يقرران زيادة الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكتب :

2018-08-22 15:14:08

تحديث :

2018-08-23 10:47:41

الحكومة والحزب الحاكم يقرران زيادة الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وضعت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم خطة لتطبيق رسوم تفضيلية على بطاقات الإئتمان على أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المتاجر الافتراضية على الانترنت وأصحاب سيارات الأجرة الخاصة.
طبقا للخطة سيتم تخفيض 1.2 نقطة مئوية من الرسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المتاجر الافتراضية على الإنترنت، و0.5 نقطة مئوية على أصحاب سيارات الأجرة الخاصة.
عقدت الحكومة والحزب الحاكم اجتماعا في مقر البرلمان من أجل وضع خطة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والذاتية، حيث قررا الانتهاء من الخطة الشاملة لتعديل رسوم بطاقات الائتمان بنهاية هذا العام.
كما اتفقا على تمديد فترة أحقية أصحاب المباني طلب تجديد العقود الخاصة بالإيجار من 5 أعوام حاليا إلى 10 أعوام، إلى جانب تعزيز نظام حماية المستأجرين.
بالإضافة إلى ذلك قرر الطرفان الاستمرار في دعم مبلغ استقرار فرص العمل في العام القادم أيضا، وزيادة الدعم المالي لأصحاب المشاريع التي يعمل بها أقل من خمسة عمال من 130 ألف وون إلى 150 ألف وون.
قال "هونغ جونغ هاك" وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة إن الحكومة لا تنوي تحميل التكاليف الناتجة عن ارتفاع الحد الأدنى للإجور لأصحاب المشاريع الصغيرة والذاتية.
 

[Photo : YONHAP News]

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