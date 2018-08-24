اعصار "سوليك" يضرب شبه الجزيرة الكورية

من المتوقع أن يضرب الاعصار "سوليك" شبه الجزيرة الكورية اليوم الأربعاء، مما سيتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار القوي الذي يقترب من جزيرة جيجو في جنوب البلاد عبر شبه الجزيرة بين الأربعاء والجمعة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تساقط أكثر من 400 ملليمتر من الأمطار الغزيرة على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة جولا الجنوبية يوم الخميس، داعية إلى المزيد من الحذر والتحضير لمنع وقوع أضرار.

كما يُتوقع هطول ما بين 50 و100 ملليمترا من الامطار في منطقة العاصمة ومقاطعات كانغ وون وشمال جولا يومي الخميس والجمعة.

وعلى ما يبدو فإن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة في معظم أنحاء البلاد على الرغم من مرور الاعصار.



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