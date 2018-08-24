الرئاسة الكورية تتطلع إلى اطلاع الأمم المتحدة على نتائج مباحثاتها مع الشمال

قالت الرئاسة الكورية الجنوبية بأنها تتطلع إلى تسريع المحادثات بين الكوريتين من جهة، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من جهة أخرى، حول الإعلان عن نهاية الحرب حتى يتم تقديم نتائجها في اجتماعات الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة.

قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم اوي كيوم" اليوم في تعليق على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" الذي قال بأنه يريد دعم الأمم المتحدة للحوار بين الكوريتين.

ولكن أبدى كيم موقفا حذرا قائلا إنه من الضروري التأني والتحقق من امكانية الإعلان عن نهاية الحرب الكورية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشأن إمكانية مخالفة مكتب الاتصال بين الكوريتين في منطقة كيه سونغ الكورية الشمالية للعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، نفى كيم الأمر، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل عقبة في الوضع الراهن.

ذكر كيم أن 24 سفارة من السفارات الأجنبية لمختلف الدول بما فيها بريطانيا وألمانيا تعمل الآن في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية، ولهذا فإن مكتب الاتصال في كيه سونغ يمثل مرحلة أدنى بكثير مقارنة مع التمثيل الدبلوماسي، مضيفا أن الجدل حول مسألة مكتب الاتصال لا جدوى منه.

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